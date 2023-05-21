ليا رازو تكتب: مودى والنظرة القومية.. تعدد مراكز القوة على المستوى الدولى يوفر للهند مجالًا للمناورة يمكنها من تعظيم مصالحها

الأحد 21/مايو/2023 - 06:32 م

يعتبر رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودى، ووزير داخليته أميت شاه عضوان فى حزب بهاراتيا جاناتا، وهو حزب قومى له مواقف متشددة للغاية تجاه المسلمين والجار الصينى المعارض جيوسياسيًا وفى الصراع فى أوكرانيا، اتبعت الهند، عضو بريكس، «نهجًا متوازنًا» تجاه موسكو، وهو موقف تحركه علاقاتها مع الصين وفى الحقيقة، أنشأت شبه القارة الهندية وولاياتها البالغ عددها ٥٦٥ ولاية قومية، لم تخلو من العديد من الأزمات والصعوبات منذ استقلال البلاد وتقسيم ٢٥ أغسطس ١٩٤٧، مما أدى إلى حدوث مذابح بين الهندوس والمسلمين.

هذه التوترات الشديدة هى نتيجة للقومية ذات اللهجات الخبيثة، مما يجعل شبه القارة الهندية أرض الهندوس. ويمكن أن يساهم الخطاب الحالى والنزاع على أسماء الأماكن بين البلدين فى صراع مفتوح بين البلدين؛ فلقد تجدد الصراع مع وجود حزب بهاراتيا جاناتا، الحزب القومى الحاكم، الذى انتخب فى عام ٢٠١٩ بأغلبية كبيرة للغاية ومنذ ذلك الحين، حلمت الهند بأن تكون قوة إقليمية، وتطمح إلى استعادة السيطرة على ما تعتبره «حدودها» الطبيعية والمقدسة.

فى فترة الانتداب البريطانى، ظهرت القومية فى شبه القارة الهندية ووجدت منظريها ويمكننا أن نذكر على وجه الخصوص داياناندا ساراسواتى (١٨٢٤-١٨٨٣)، التى أسست آريا ساماج فى عام ١٨٧٥، والتى تعتبر أول حركة لتعريف القومية الهندوسية من حيث العرق: «آريا» ونذكر أيضا دا بال جانجادهار تيلاك (١٨٥٦-١٩٢٠)، الذى عارض ما اعتبره عناصر أجنبية، المسلمين، الذين وصفهم بأنهم غزاة وغرباء عن الوطن واستبعدهم من أمة يُنظر إليها على أنها هندوسية حصرًا.

ثم أخيرًا سرى أوروبيندو (١٨٧٢-١٩٥٠)، الذى كان أحد قادة «الحركة من أجل استقلال الهند»، الذى تضمنت أعماله حملات وطنية وإقليمية مختلفة، مما خلق اضطرابات على نطاق شبه القارة. لقد كانت هذه المحاولات مستوحاة من فلسفة غير عنيفة ومتشددة وجمعت الحركة مجموعة واسعة من المنظمات والفلسفات والحركات السياسية الهندية المتنوعة، والتى كان هدفها إنهاء الحكم الاستعمارى البريطانى والإدارات الاستعمارية الأخرى الموجودة فى شبه القارة الهندية.

هندوتفا ونظرية «الهند الألفية»

تم صياغة مفهوم هندوتفا من قبل فيناياك دامودار سافاركار (١٨٨٣-١٩٦٦)، حيث استعان بهذا المفهوم من ثورة Sepoys فى عام ١٨٥٧، والتى كانت موجهة ضد شركة الهند الشرقية البريطانية. ودعم سافاركار فكرة الثورة بالسلاح للحصول على استقلال الهند.

ونشر كتاب «حرب الاستقلال الهندية»، التى تستند حججها إلى ثورة عام ١٨٥٧ وقد حظرت السلطات الاستعمارية الإنجليزية نصها، وشعر بالتهديد بالاعتقال بسبب كتاباته وعلاقاته السياسية، غادر الهند متوجهًا إلى لندن. وفى مارس ١٩١٠، ألقى القبض عليه فى كنسينجتون لصلته بمجموعة إنديا هاوس الثورية.

وعاد إلى الهند وسجن على متن السفينة الإنجليزية Le Morea، واستغل التوقف فى مرسيليا فى ٨ يوليو ١٩١٠، للهروب من حراسه بالسباحة إلا أن فرنسا سلمته إلى السلطات البريطانية، وحُكم عليه بالسجن لمدة ٥٠ عامًا، لكن أطلق سراحه فى عام ١٩٢١ على وعد بوقف جميع الأنشطة الثورية إلا أنه لم يف بوعده!.

وفى السجن، طور نظريته عن القومية الهندوسية: هندوتفا، وفى عام ١٩٢٣، كتب مقالته «أساسيات هندوتفا» وتولى رئاسة المهاسابها الهندوسية، وانتقد بشدة المؤتمر الوطنى الهندى، لصالح الاستقلال السلس، وفقًا لأطروحات ماهتما غاندى، ثم نهرو.. هذا المدافع الشرس عن الهوية الهندية سوف يعارض تقسيم الهند والتنازلات المقدمة للمسلمين فى هذا السياق.

وقد اتُهم، بسبب منتقديه، بالوقوف وراء عدة هجمات على المهندس غاندى، وسيُعتقل عام ١٩٤٨، بعد مقتل الأخير، ثم يُطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة وبالفعل أمضى السنوات الأخيرة من حياته فى العمل على مفهومه عن «الهندوتفا».





فى الديانة الهندوسية «whoishindu» يرفض الشخصية الساسية بكل مفاهيمها الثقافية والعرقية.. إذن فمن هو الهندوسي؟ يذكر سافاركار أربعة مكونات رئيسية تتعلق بالأمة والعرق والحضارة والمقدس ويستشهد بالشعب اليهودى وعلاقاته التاريخية بإسرائيل:

١. ارتباط بالأمة؛ بالمعنى المادى، بالأرض/ الوطن الأم (بهارات).

٢. الانتماء إلى جنس واحد ينحدر من الآريين أولئك الذين يشكلون شعبًا كونته قرون من الحياة المشتركة (بيتريبومي).

٣. المشاركة فى حضارة مشتركة (أساطير وأبطال وتاريخ مشترك): تمجيد القيم والتقاليد والمعتقدات واللغة الهندوسية (السنسكريتية).

٤. الهند كأرض مقدسة (Punyabhumi).

تقبل الهندوتفا البوذية والجاينية، وهى ديانات ولدت على الأراضى الهندية، لكنها تستبعد بحكم الواقع ديانات مثل الإسلام والمسيحية. وفى هذا الديانات الهندية يتم التسامح مع الأقليات، بشرط الاعتراف بالتفوق الهندوسى وتبنى ثقافتها أو تقاليدها ؛ لكن الثقافة والتقاليد الهندوسية التى دافع عنها فيناياك دامودار سافاركار هى فى الواقع رؤية خاصة تنتمى إلى الطوائف الهندوسية القوية، الربا، أو ملاك الأراضى، التى أنشأتها الإمبراطورية البريطانية عندما كانت الهند مستعمرة لها، وليس تلك الموجودة فى الهند القديمة التى لم تميز بين الهنود وغير الهنود.

واحتفظت هذه العشائر الهندية المزدهرة من المرابين بتأثيرها وعززته بعد إنهاء استعمار الهند وانغمست فى أيديولوجية القومية الهندية التى استبدلت المفهوم التقليدى للطبقات الاجتماعية والمهنية وطبقات الميلاد بمفهوم العرق والأمة ونموذج القومية الغربية وخاصة كرد فعل على حركة الخلافة (١٩٠٦) وقيام باكستان.

حزب بهاراتيا جاناتا وبرامجه

الهندوتفا وهى عقيدة ستجد تطبيقًا على أرض الواقع وفى عام ١٩٢٥، ولدت منظمة RSS، وهى منظمة شبه عسكرية وقومية، تحت قيادة مادهاف جولوالكار (١٩٠٦-١٩٧٣)، مؤلف كتاب نحن، أو أمتنا محددة ومن المعروف أيضًا أن هذا الأخير هو أحد مروجى Hindutva ولقد صاغ فكرة راشترا الهندوسية التى تطورت لاحقًا إلى مفهوم ونظرية Akhand Bharat، وهو موضوع وحدوى يعتبر الهند أراضى أفغانستان وبنغلاديش ونيبال وبوتان والتبت وسريلانكا وميانمار.

حزب بهاراتيا جاناتا هو جزء من أيديولوجية هندوتفا، ويدعى التشدد ضد الجالية المسلمة وباكستان، ويدين التقسيم، ويدعو إلى ضم إقليم جامو وكاشمير. إذا كان حزب بهاراتيا جاناتا هو بالفعل الذراع السياسى لجمعية RSS، فإنه يجمع أيضًا قوى من حركات قومية أخرى، مثل المحسبة الهندوسية، أو «التجمع الكبير للهندوس»، وهو أول حزب سياسى هندوسى قومى على النطاق الوطنى، والذى قاد حملة، من عام ١٩٣٧ إلى عام ١٩٤٤، تحت اسم هندو سانجاثان، لتعبئة السياسيين الهندوس ضد حزب المؤتمر. وندد بالمسلمين ووصفهم بأنهم «معادون للمواطنين». حزب بهاراتيا جاناتا (حزب بهاراتيا جاناتا) فى السلطة، وزعيمه الحالى هو ناريندرا مودى، رئيس الوزراء للمرة الثانية منذ عام ٢٠١٤. الانجراف الشعبوى.

كان مودى ناشطًا مبكرًا فى منظمة RSS، واعتلى مراتب التسلسل الهرمى واحدًا تلو الآخر وأصبح من «متطوع» بسيط «واعظًا تنفيذيًا»، pracharak، مما يعنى أنه لم يتخل عن ممارسة مهنة فحسب كما أنه لم يتخل عن تكوين أسرة. وفى الحقيقة الواعظين التنفيذين pracharak هم بالفعل تحت تصرف منظمة RSS، والتى يمكنها إرسالهم إلى أراضى بعيدة لتطوير أدائها وفروعها مثل تطوير أداء اتحاد الطلاب واتحاد العمال وأيضا العمل السياسى لحزب بهاراتيا جاناتا (حزب بهاراتيا جاناتا) ( BJP، حزب الشعب الهندي).

ومنذ البداية، جرب مودى إستراتيجية تجمع بين القومية الهندية والليبرالية الاقتصادية والشعبوية. فى انتخابات مايو ٢٠١٩، حقق حزب بهاراتيا جاناتا فوزًا ساحقًا فى الانتخابات البرلمانية بأكثر من ٤٥٪ من الأصوات مقابل ٢٧٪ لقائمة التحالف التقدمى الموحد بقيادة عضو حزب المؤتمر راهول غاندى.

التوترات مع العملاق الإقليمى الآخر

يتمثل أحد أهداف نظرية هندوتفا Hindutva فى استعادة «الهند غير القابلة للتجزئة» واستعادة الأراضى المفقودة، والتى تعد نذيرًا للصراعات المستقبلية مع كل من باكستان والصين، ودعونا نتذكر فى عام ١٩٦٢، الحرب الصينية الهندية على أراضى الهيمالايا والتى انتهت بهزيمة الهند وعاد هذا الحلم بهند عظيمة وغير قابلة للتجزئة، تمتد من أفغانستان إلى بورما، بما فى ذلك باكستان ونيبال وبنجلاديش أو حتى سريلانكا، الذى تبنته جمهورية جنوب السودان، إلى الظهور فى الوضع الهندى.

فى عام ٢٠٢٣، تفوقت الهند على الصين من حيث عدد السكان بـ ١.٤٢٨ تريليون نسمة. والآن، هى على قدم المساواة مع الصين فى العديد من النقاط؛ لكن العملاقين الآسيويين لم يحلا هذا النزاع منذ أكثر من ٦٠ عامًا، للسيطرة على المنطقة الجبلية المجاورة للتبت، فى أقصى شمال شرق الهند، الواقعة بين بورما وبوتان وتمتد حدود الهيمالايا إلى أكثر من ١٥٠٠ كيلومتر، وتفصل بين البلدين، يقع جزء منها على ارتفاع يزيد عن ٤٠٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر.

ولم يتم تعقبها رسميًا مطلقًا وكانت موضوع حوادث متكررة على مدار ٦١ عامًا. ويعود التنافس على الحدود إلى قطع حدود الهند البريطانية فى عام ١٩١٤. ومن خلال رسم خط مكماهون، منحت المملكة المتحدة نفسها منطقتين تطالب بهما القوة الصينية: أروناتشال براديش، إلى الشرق، وأكساى تشين فى لاداخ. منطقة من الغرب وهذه الحدود التى يعود تاريخها إلى الانتداب البريطانى، لم تعترف بها الصين أبدًا.

نهج الهند المتوازن فى الصراع بين روسيا وأوكرانيا

اختارت الهند «نهجًا متوازنًا» فى الصراع بين روسيا وأوكرانيا. كما أن مطالباتها الإقليمية ليست غريبة على سياسة التوازن الخاصة بها خاصة أنه بالنسبة للحكومة القومية الهندية، فإن الهجوم الروسى لا يبرر فقط التهديد الذى يمثله امتداد الناتو لروسيا، ولكن أيضًا من خلال حقيقة وجود معاقل الحضارة الأرثوذكسية الروسية فى أوكرانيا.

لقد تم التأكيد على التشابه بين نظريتى الوحدوية الروسية و«أخاند بهارات» من قبل القوميين الهنود ويجب أن نتذكر أن الهند، خلال الحرب الباردة، أخذت زمام المبادرة بين دول عدم الانحياز وحافظت دائمًا على علاقة مميزة مع الكرملين. فى حين أن عدوتها باكستان، كانت نقطة ارتكاز لواشنطن فى جنوب آسيا، خلال الحرب الباردة.

معلومات عن الكاتب:

ليا رازو ديلا فولتا.. حاصلة على درجة الدكتوراه فى علوم وتقنيات اللغة والقانون العام. لها العديد من الكتب عن المافيا فى العالم. وعضو مركز الأبحاث بجامعة كوت دازور (CERDACFF) والمؤسس المشارك لمؤسسة Think Tank Status Quo Media المتخصصة فى الجغرافيا السياسية وعلم الجريمة. تكتب عن سياسة الحزب الحاكم فى الهند وتأثيره على مجمل الأوضاع وانعكاس ذلك على العلاقات مع دول الجوار، وبالأخص الصين..