إصابة رجل وطفل عقرهما كلب بكفر الشيخ

عقر كلب مسعور بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفرالشيخ رجلًا وطفلًا، أثناء سيرهما بالقرية، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج والحصول على المصل اللازم.

وكان اللواء خالد عبدالسلام بدر مدير أمن كفرالشيخ،قد تلقى إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول رجل وطفل، مصابين بعقر كلب ضال مسعور، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهما.

وبالفحص تبين إصابة، "أحمد. ي.ع"، 39 سنة، "بجروح فى الصدر والذراع"، كما أصيب الطفل، "فروج.ا.ي "، 4 سنوات، "بجروح شديدة ومتفرقة فى الذراع الأيسر"، وتم إعطاء المصابين مصل الكلب، ومتابعة حالتهم بالمستشفى.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.