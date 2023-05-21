ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة رجل وطفل عقرهما كلب بكفر الشيخ

بقرية كفر الجرايدة ببيلا

صورة أرشيفية لسيارة
صورة أرشيفية لسيارة اسعاف بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقر كلب مسعور بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفرالشيخ رجلًا وطفلًا، أثناء سيرهما بالقرية، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج والحصول على المصل اللازم.

وكان اللواء خالد عبدالسلام بدر مدير أمن كفرالشيخ،قد تلقى إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول رجل وطفل، مصابين بعقر كلب ضال مسعور، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهما.

وبالفحص تبين إصابة، "أحمد. ي.ع"، 39 سنة، "بجروح فى الصدر والذراع"، كما أصيب الطفل، "فروج.ا.ي "، 4 سنوات، "بجروح شديدة ومتفرقة فى الذراع الأيسر"، وتم إعطاء المصابين مصل الكلب، ومتابعة حالتهم بالمستشفى.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

سيارات الإسعاف كلب مسعور يعقر شخصين بكفر مستشفي كفرالشيخ العام إصابة رجل وطفل بكفر الشيخ نتيجة عقر كلب مركز بيلا