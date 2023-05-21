الدوري الإسباني.. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام خفافيش فالنسيا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل لاعبيه لمواجهة فالنسيا، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة على ملعب ميستايا معقل خفافيش فالنسيا، في تمام السابعة والنصف مساء، واعتمد أنشيلوتي على كريم بنزيما لقيادة هجوم الفريق إلى جانب فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: إيدير مليتاو - روديجير - لوكاس فاسكيز - ميندي

خط الوسط: داني سيبايوس - تشاوميني - كاما فينجا

خط الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور - ماركو أسينسيو

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة فيما يأتي فالنسيا في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

وفاز برشلونة بالدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه، بعد فوزه على إسبانيول بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الـ 34.