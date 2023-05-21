أستاذ اقتصاد: مصر نفذت خطوات استباقية فى مجال الطاقة المتجددة

قال ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، إن اجتماع رئيس الوزراء لمناقشة أجندة الطاقة مؤشر قوي لاهتمام الدولة وتركيز القيادة السياسية على كل ما يتعلق بتشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمار المحلي والاجنبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز": "الطاقة الكهربائية أحد الوسائل والأدوات الهامة للإنتاج، ومصر على مدار أكثر من 7 سنوات تحولت من دولة لديها عجز في الطاقة الكهربائية، إلى دولة تصدر وتمتلك فائض في الطاقة الكهربائية بفضل المشروعات الكبرى التي تم أنشائها.

وأكد، أن الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية كلف الدولة مبالغ ضخمة لأنشاء العديد من المحطات ويصل عددها إلى 31 محطة انتاج كهرباء، وهي طاقة نظيفة ومستدامة وانتاجها من طاقة الرياح أو الشمس تم التوسع فيه بشكل كبير في عدة مواقع ومدن.

وأشار إلى اتخاذ مصر خطوات استباقية في مجال الطاقة المتجددة رغم بداية صعوبة تكاليفها وإنشاءها، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة هي المصدر التي تتجه له دول العالم في هذه الفترة، وعنصر هام في الإنتاج، خاصة في الصناعة والزراعة ومشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول إفريقيا أدت إلى أن تصدر مصر الكهرباء بعد ما كانت تعاني من انقطاع الكهرباء.