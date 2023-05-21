محافظ بنك كندا: التضخم مستمر في الانخفاض

قال حاكم بنك كندا المركزي تيف ماكليم، اليوم /الأحد/ إن الأدلة تشير إلى استمرار انخفاض التضخم على الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار المستهلك المسجل في أبريل.

وقال ماكليم - في تصريح للصحيفيين عند سؤاله من قبل وسائل الإعلام بشأن ارتفاع التضخم في كندا بشكل غير متوقع إلى 4.4% في أبريل من 4.3% في مارس - "التضخم ينخفض. وهو ما يعكس حاليا. نتوقع أنه سيستمر في الانخفاض".

وعلى الرغم من أن حاكم البنك المركزي اعترف بأن قراءة التضخم في أبريل جاءت "أقوى مما كنا نتوقع"، إلا أنه أشار إلى أن زيادة أسعار المستهلك العامة تعود بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار البنزين وزيادة أسعار الفائدة المفروضة على قروض المنازل.

ويبدو أن تصريحات حاكم بنك كندا الأخيرة أخفت توقعات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع السياسي القادم في يوليو. وقبل تصريح ماكليم، كانت الأسواق المالية تقدر بنسبة 80% احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو. بعد تصريحاته، تراجعت هذه الاحتمالية إلى 60%.

ورفع بنك كندا معدل الفائدة الليلي الأساسي الخاص به بمقدار 425 نقطة أساس إلى 4.50% منذ مارس الماضي، لكنه قرر تجميد زيادة الفائدة في الشهور الأخيرة لتقييم الاقتصاد.