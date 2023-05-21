انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل الكميم بولاية الكاف التونسية وإصابة مواطن

انفجر لغم تقليدي الصنع، بمنطقة الكدية الحمراء بجبل الكميم بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف التونسية، اليوم /الأحد/.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أن الانفجار أسفر عن إصابة مواطن عمره حوالي 60 سنة من أبناء المنطقة، أثناء جمعه لمخاريط الصنوبر الحلبي، مشيرا إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لتلقي الإسعافات.

وأشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالكاف أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمباشرة التحقيق تحت عنوان "الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد وزرع آلة انفجارية".

يذكر أن منطقة "الكدية الحمراء" مكان الانفجار سبق وأن شهدت خلال عام 2018 انفجارين.