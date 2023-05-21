الدورى الإسبانى.. إسبانيول يفوز على رايو فاليكانو بهدفين

فاز فريق إسبانيول على نظيره رايو فاليكانو بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى الدرجة الأولى.

أحرز ثلاثية اللقاء، اللاعب سيرجي داردير فى الدقيقة الـ 23، ونيكو ريباودو فى الدقيقة الـ 59 من عمر اللقاء لصالح فريق إسبانيول، بينما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد اللاعب راوول دي طوماس فى الدقيقة الـ 42 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع فريق إسبانيول رصيده إلى النقطة الـ 34، بينما تجمد رصيد اصحاب الأرض عند النقطة الـ 46 فى المركز الـ 11 من ترتيب الليجا.

