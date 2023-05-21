بعد سرقة ألحانه.. عمرو مصطفى يعلن عن مقاضاة المنتج محسن جابر

أعلن الفنان عمرو مصطفى مقاضاة المنتج محسن جابر، لإعادة استخدامه ألحانه التي يمتلك حقوقها، مع مطربي المهرجانات الشعبي.

وأكد “مصطفى” في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، على أن إعادة استخدام تلك الألحان إساءة لسمعته وتسبب له ضررا معنويا.

وقال خلال منشوره: ازاي تدعي الحفاظ على التراث والأغاني المملوكة ليك تسمح بغنائها مهرجانات لأصوات تسيء لسمعتي وتسببت في ضرر كبير لي معنويا وأدبيا أين الحق الأدبي لي كيف أقوم برفع قضية وأنت معك توكيل رسمي بالأغاني المملوكة لك بالتصرف والحفاظ عليها ليس لدي أي خطوة غير اللجواء للقضاء المصري ليس ضد أشباه المطربين ولكن ضدك ابطال جميع التنازلات والتوكيلات المجحفة التي أساءت لحقي الأدبي الغير قابل للتنازل عنه ولسمعتي الفنية أمام الشعوب العربية.

وأضاف: نداء إلى جميع محامي الملكية الفكرية في مصر والوطن العربي رجاء التواصل معي لن تكون قضيتي فقط ستكون قضية كل مبدع وكل وريث لمبدع يتم المتاجرة بفنه ويسمح فقط إعطاء التصريح لفنه لمن يدفع أكثر وليس لمن يحترم فنه والقضية لها أبعاد أكبر وأعمق من الحقوق فقط دي قضية ثقافة شعب يتم التحكم فيها عن طريق بعض الأشخاص وجميع شركتهم خارج حدود البلد.