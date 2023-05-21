تغريم فيسبوك 746 مليون يورو بسبب إساءة استخدام البيانات

تقرر تغريم موقع فيسبوك أكثر من 746 مليون يورو، مع أمر بتعليق عمليات نقل البيانات إلى الولايات المتحدة حيث تستعد أيرلندا لمعاقبة الشبكة بسبب تعاملها مع معلومات المستخدمين بطريقة خاطئة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فالغرامة ستحقق رقمًا قياسيًا لخرق اللوائح العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، متجاوزة 746 مليون يورو التي فرضتها لوكسمبورج على أمازون في عام 2021.

من المتوقع أيضًا أن توقف الغرامة قرار لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة المنظمة الرئيسية لخصوصية Facebook ومالكها Meta عبر الاتحاد الأوروبي، نقل بيانات من مستخدمي Facebook الأوروبيين إلى الولايات المتحدة.

من غير المرجح أن يدخل الحكم حيز التنفيذ على الفور. من المتوقع أن يتم منح Meta فترة سماح للامتثال للقرار، ومن المتوقع أن تستأنف الشركة ضد القرار.

يتعلق الحكم بالطعن القانوني الذي قدمه الناشط النمساوي المعني بالخصوصية، ماكس شريمس، بشأن مخاوف ناتجة عن كشف إدوارد سنودن بأن بيانات المستخدمين الأوروبيين ليست محمية بشكل كاف من وكالات الاستخبارات الأمريكية عند نقلها عبر المحيط الأطلسي.