نقيب الأطباء يزور الوادي الجديد لدعم المنشأت الطبية.. صور

الأحد 21/مايو/2023 - 06:35 م

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، وفد النقابة العامة للأطباء، الذي يزور المحافظة برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والشيخ كامل مطر رئيس إتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بحضور الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس النواب وعدد من التنفيذين المعنيين.

وثمّن المحافظ جهود التعاون المثمر بين المحافظة والنقابة في دعم المنظومة الطبية بالمحافظة من خلال الدفع بالقوافل الطبية بالمناطق النائية، ودعم مبنى مستشفى باريس الجديد بعدد من الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة ( أجهزة علاج طبيعي وأشعة).

كما تناول اللقاء بحث التعاون بين المحافظة وإتحاد القبائل في إقامة مشروعات صغيرة للأسرة الأكثر احتياجًا؛ لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير حياة كريمة لهم.

محافظ الوادي الجديد يتلقى وفد نقاء الأطباء (1)

محافظ الوادي الجديد يتلقى وفد نقاء الأطباء (2)

محافظ الوادي الجديد يتلقى وفد نقاء الأطباء (3)

محافظ الوادي الجديد يتلقى وفد نقاء الأطباء (4)