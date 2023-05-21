رئيس "الشيوخ" يستقبل سفير كوريا الجنوبية قبل ختام مهام عمله بالقاهرة

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، هونج جين اووك سفير كوريا الجنوبية، وذلك قبل انتهاء مهام عمله كسفير لبلاده فى القاهرة.

رحب رئيس مجلس الشيوخ بضيفه مؤكدا إعتزازه و تقديره لكل ما قدمه السفير الكورى أثناء فترة وجوده بالقاهرة مؤكدا أنه ترك انطباعاً ايجابياً بالغ الآثر على مستوى الأجهزة المصرية و كذلك الشعب المصرى

وقال "عبد الرازق" إن السفير الكورى أثبت خلال فترة عمله بالقاهرة أن القواسم المشتركة بين الشعبين المصرى و الكورى الجنوبي كثيرة مشيداً بما بذله من جهدكبير فى سبيل دعم وتطوير سبل التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على مختلف الاصعدة متمنيا له التوفيق فى عمله القادم.

من جانبه أعرب سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بالوقت الذى قضاه فى مصر مؤكداً أنها فترة لن ينساها فى حياته مشيدا بتعاون كافة الأجهزة المصرية معه خلال فترة وجوده مثمناً دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين.

كما أكد السفير الكورى تقديره التام لمصر قيادة و شعبا لافتا إلى أن الشعب الكورى الجنوبى بات يستهدف السفر إلى مصر كاشفاً أن عدداً كبيراً من السائحين الكوريين جاءوا إلى مصر الصيف الماضى و أن هذا العدد سوف يزداد دوماً خاصة مع قرب وجود خطوط طيران مباشر بين البلدين.

حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام و السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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