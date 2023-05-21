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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. وست هام يقرب ليدز يونايتد من الهبوط لـ" التشامبيونشيب"

وست هام
وست هام
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تفوق فريق وست هام يونايتد على نظيره ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على معلب "لندن الأولمبى"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
أحرز ثلاثية وست هام اللاعب ديكلان رايس فى الدقيقة الـ 31، بينما جاء الثانى عن طريق  جارود بوين فى الدقيقة الـ 72، وفى الدقيقة الـ 90 جاء الهدف الثالث عن طريق  مانويل لانزيني، بينما جاء هدف ليدز عن طريق رودريغو فى الدقيقة الـ 17 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز رفع فريق وست هام يونايتد رصيده إلى النقطة 40، مبتعداً عن منطقة خطر الهبوط، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الـ 31 فى المركز الـ 18 واقترب من الهبوط غلى دوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”.

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