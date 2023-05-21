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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

ضياء داود: منح الأحزاب ميزة عمل أنشطة اقتصادية تشرعن الاستيلاء عليها

جانب من جلسات الحوار
جانب من جلسات الحوار الوطني
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قال النائب ضياء داود عضو مجلس النواب، إن توفير مناخ حقيقي وإرادة حقيقية لفتح المناخ اهم من عمل نصوص البنية التشريعية التي من الممكن ان نفسدها فى التطبيق مهما كانت المناقشات على قدر من الجودة والكفاءة.


وأضاف “داود”: لن يقبل المصريون على الانتماء السياسي الا لو اعتبر الانتماء للاحزاب هو الوسيلة للتعبير عن الرأي، مضيفا: اذا كان هناك شخص مؤمن بأي توجه من التوجهات هيخاف ينضم لأي حزب.


وانتقد منح الأحزاب مزايا بالاستثمارات  وعمل انشطة اقتصادية، مضيفا انها تشرعن الاستيلاء على الأحزاب من قبل فئات بعينها، لافتا الي ان مصر تحتاج لمناخ حقيقي يهيئ لانتخابات مطمئنة.

 


واختتم  النائب ضياء داود عصو مجلس النواب، أن نص دمج الكيانات السياسية موجود وليس غائبا.

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