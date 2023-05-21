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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

السادات: لابد من مراجعة شاملة لقانون الأحزاب لضمان مصادر التمويل

جانب من جلسات الحوار
جانب من جلسات الحوار الوطني
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قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه  لابد من مراجعة شاملة لقانون الأحزاب لضمان مصادر التمويل.

وأضاف “السادات” فى كلمته بالجلسة النقاشية الثانية بالمحور السياسي، أن عملية دمج الأحزاب لابد أن تكون طواعية، مؤكدا انه لابد ان يسمح القانون الجديد بدمج الأحزاب طواعية.

وشدد على المساواة فى تحرك الأحزاب على الأرض من خلال الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة.

وتابع: أتمنى أن يكون فى قانون الأحزاب الجديد أن لايتم القبض علي أى عضو عامل فى الحزب إلا بعد الرجوع للحزب لكى نعطى ثقل للأحزاب.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية،، إلى أنه لابد من تشجيع المواطنين بأنه لا يوجد خطورة عليهم من المشاركة فى أي حزب.

واختتم: سنتقدم بورقة لإدارة الحوار لطرح رؤيتنا فى هذا الشأن.

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