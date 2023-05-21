مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني: لا حياة سياسية سليمة بدون أحزاب

قال الدكتور مصطفى كامل السيد المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، أن لا تقوم حياة سياسية سليمة بدون وجود احزاب سياسية، وما نامل بالوصول اليه مازال بعيدا عن واقعنا.



وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية على ضرورة الالتزام بنصوص القانون، وهناك مشكلة فى القانون بقيود على الاحزاب السياسية، واطلاق الحرية للأحزاب السياسية، موجها التحية للأجهزة المعنية فى اطلاقها سراح المحبوسبن احتياطيا.



وأضاف: نأمل مع انتهاء الحوار ان يكون جميع المحبوسبن قد خرجوا، مؤكدا ان حرية الاحزاب ومعرفة المواطنين بنشاطتها لا يتوقف عليها فقط ولكن لابد من مساحة اعلامية للأحزاب.