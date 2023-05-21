الدورى الإنجليزى.. تشكيل تشيلسى أمام مانشستر سيتى

أعلن فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: كيبا اريزابالاغا.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، تياجو سيلفا، تريفوه تشالوباه.

خط الوسط: سيزار ازبيليكويتا، إنزو فرنانديز، روبن لوفتوس تشيك، لويز، رحيم سترلينج، كونور كالاجر.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.

ويحتل فريق مانشستر سيتى صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 85 نقطة، بينما يقع تشيلسى فى المركز الـ 12 برصيد 43 نقطة.

