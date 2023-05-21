زادت أسعار الذهب في مصر بمعدل 100 جنيه جديدة بنهاية تعاملات اليوم الأحد، 21 مايو 2023، مقارنة بأسعار أمس السبت.
وسجل سعر عيار 21 نحو 2450 جنيه للبيع و 2500 جنيه للشراء، وأوقية الذهب نحو 87.1 ألف جنيه للبيع و 8.9 ألف جنيه للشراء.
وبلغ سعر عيار 24 نحو 2800 جنيه للبيع و 2857 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1633 جنيه للبيع و 1667 جنيه للشراء.
بلغ سعر عيار 18 نحو 2100 جنيه للبيع و 2143 جنيه للشراء، وكيلو الذهب نحو 2.8 مليون جنيه للبيع و و2.9 مليون جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19.6 ألف جنيه للبيع و 20 ألف جنيه.
اقتصاد
ثورة المعدن الأصفر.. 100 جنيه زيادة في أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
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زادت أسعار الذهب في مصر بمعدل 100 جنيه جديدة بنهاية تعاملات اليوم الأحد، 21 مايو 2023، مقارنة بأسعار أمس السبت.
زادت أسعار الذهب في مصر بمعدل 100 جنيه جديدة بنهاية تعاملات اليوم الأحد، 21 مايو 2023، مقارنة بأسعار أمس السبت.