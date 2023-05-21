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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ثورة المعدن الأصفر.. 100 جنيه زيادة في أسعار الذهب مساء اليوم الأحد

سعر الذهب
سعر الذهب
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زادت أسعار الذهب في مصر بمعدل 100 جنيه جديدة بنهاية تعاملات اليوم الأحد، 21 مايو 2023، مقارنة بأسعار أمس السبت.
وسجل سعر عيار 21 نحو 2450 جنيه للبيع و 2500 جنيه للشراء، وأوقية الذهب نحو 87.1 ألف جنيه للبيع و 8.9 ألف جنيه للشراء.
وبلغ سعر عيار 24 نحو 2800 جنيه للبيع و 2857 جنيه للشراء و  عيار 14 نحو 1633 جنيه للبيع و 1667 جنيه للشراء.
بلغ سعر عيار 18  نحو 2100 جنيه للبيع و 2143 جنيه للشراء، وكيلو الذهب نحو 2.8 مليون جنيه للبيع و و2.9 مليون جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19.6 ألف جنيه للبيع و 20 ألف جنيه.
 

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