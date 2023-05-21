الدورى الإنجليزى.. ألفاريز يقود هجوم مانشستر سيتى أمام تشيلسى

أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: كايل والكر، ريكو لويس، ايميريك لابورت، مانويل أكانجي.

خط الوسط: كالفين فيليبس ، سيرجيو جوميز، رياض محرز، كول بالمير، فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

يحتل فريق مانشستر سيتى صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 85 نقطة، بينما يقع تشيلسى فى المركز الـ 12 برصيد 43 نقطة.

