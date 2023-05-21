أفلام سينما الكارتون المصري في الهناجر.. صور

عرض النادي الشهري لسينما الكارتون المصري، الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية، التى حازت على جوائز وتتناول مجموعة من القيم وتؤكد على الهوية المصرية منها: "عصفور يجد عشا"، و"فتحى يا ورده"، و"زيزو"، و"مملكة النحل"، و"فصول السنة"، و"خطوط ودوائر".

يقام النادي تحت إشراف المخرجة شويكار خليفة، والمخرجة عطية عادل خيري، والدكتورة ليلي فخري، رئيس قسم الرسوم المتحركه للمعهد العالي للسينما سابقاً.

حضر العروض عدد من أطفال المدارس كما حضر عدد كبير من أطفال حى الأسمرات بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشىء بوزارة الشباب والرياضه تحت إشراف إيمان حنفي وكيل الوزارة، والدكتورة وفاء موسي مدير الإدارة العامة للتنشئة المدرسية.