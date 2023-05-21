وزير الرياضة يهنئ منتخب سيدات السلة 3x3 بعد التأهل لنهائي بطولة أذربيجان

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة المنتخب المصري الأول للسيدات لكرة السلة 3x3، بعد نجاحه في التأهل لنهائي بطولة women series بأذربيجان.



وتغلب منتخب مصر على منتخب النمسا في نصف النهائي بنتيجة 21-14 ليتأهل للمباراة النهائية، وكان منتخب قد حقق الفوز في الدور ربع النهائي على يواندا الصيني بنتيجة 21-13 ليتأهل لنصف النهائي.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية خاصة على مستوى المنتخبات، تبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.