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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ منتخب سيدات السلة 3x3 بعد التأهل لنهائي بطولة أذربيجان

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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قدم  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة المنتخب المصري الأول للسيدات لكرة السلة 3x3، بعد نجاحه في التأهل لنهائي بطولة women series بأذربيجان.


وتغلب منتخب مصر على منتخب النمسا في نصف النهائي بنتيجة 21-14 ليتأهل للمباراة النهائية، وكان منتخب قد حقق الفوز في الدور ربع النهائي على يواندا الصيني بنتيجة 21-13 ليتأهل لنصف النهائي.

 

 أكد الدكتور أشرف صبحي، أن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية  خاصة على مستوى المنتخبات، تبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.

وزير الرياضة بطولة أذربيجان العالمية اشرف صبحي منتخب مصر احمد محمدي