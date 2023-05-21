أفضل الأكلات لتقوية العظام

هناك الكثير من الأكلات والاطعمة التي تساعد على تقوية العظام يجب ان يعتمد عليها جميع الأشخاص في جميع المراحل العمرية ويجب الاعتماد عليها بدل الأدوية المخصصة للعظام، ومن ضمن ضمن الاكلات التي تقوي العظام:

اللحوم.

الأسماك.

الحليب ومشتقاته من الجبن وغيره.

المكسرات.

منتجات الصويا.

الخضروات الداكنة.

السلمون والتونة.

الكبدة.

البيض.

عصير الفواكه الغني بالبرتقال والموز والكيوي والبطيخ والتوت البري.



والطعام المتناول لتقوية البنية العظمية هي الكالسيوم، وفيتامين د ويحتاج الجسم إلى توفر عددًا من العناصر الغذائية في الطعام المتناول لضمان قوة وسلامة الجهاز العظمي، حيث يعتبر الكالسيوم ركنًا أساسيًا لسلامة العظام، ويحتاج البالغون مايقرب من 700 مجم من الكالسيوم يوميًا للحفاظ على سلامة البنية العظمية الخاصة بهم، ومن الأطعمة الغنية بالكالسيوم: "الحليب ومشتقاته من الجبن، الخضار الورقي الداكن مثل البروكلي والملفوف والبامية، فول الصويا والمشروبات المُشتقة منه مثل مشروب الصويا، المشروبات النباتية مع الكالسيوم المضاف، المكسرات مثل عين الجمل والبندق، السمك الغني بالعظام القابلة للتناول مثل السردين، الخبز وكل المنتجات الناتجة عن الدقيق المدعم.



لذلك ينصح الأطباء عادة بالحفاظ على تناول الوجبات الغنية بالكالسيوم بشكل دوري ومتوازن وذلك لضمان الحصول على الكالسيوم بشكلٍ طبيعي، ولابد من توافر عنصر الكالسيوم عند الحديث عن اكلات تقوي العظام، وتوافر عنصر الكالسيوم عند الحديث عن اكلات تقوي العظام.



فيتامين د ويعتبر فيتامين د ركنًا أساسيًا لسلامة العظام، ويحتاج البالغون مايقرب من 400 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا للحفاظ على سلامة البنية العظمية الخاصة بهم.



وتحفيز الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وتعتبر الشمس هي المصدر الأول للحصول على فيتامين دال بشكلٍ صحي لذلك ينصح الأطباء بتعريض الجسم بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترات قصيرة يوميًا دون استخدام واقي من الشمس وذلك لتحفيز الجسم على صنع فيتامين د، وتناول المكملات الغذائية الخاصة بفيتامين د عند العجز عن التعرض للشمس مثل أوقات الخريف والشتاء والصيف الحارق.



ومن الأطعمة الغنية بفيتامين د: “الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والماكريل، البيض وخاصة الصفار، حبوب الإفطار، الكبد، واللحوم الحمراء”.



ولا ينصح بتناول السبانخ لتقوية العظام لاحتوائها على بعض العناصر المثبطة لامتصاص الكالسيوم بشكل طبيعي على الرغم من امتلاك السبانخ لمقدار عالي من عنصر الكالسيوم إلا أنه لا ينصح بتناول السبانخ عند الرغبة في تحسين الصحة العظمية وذلك لاحتوائها على عنصر الأوكسالات، ويعرف عنصر الأوكسالات بالانجليزية باسم (oxalate) ويعمل على تثبيط عملية امتصاص الكالسيوم بشكل طبيعي مما يجعل السبانخ بالضرورة عنصرٍ هدام للكالسيوم ولا ينصح بتناوله عند الضعف العظمي.

ومن المشروبات الذي يقوي العظام “عصير البرتقال، عصير التوت البري، عصير الأناناس”، وتعتبر العصائر المعدة منزليًا والغنية بالعناصر اللازمة لتقوية العظام إحدى الطرق السريعة المتبعة للحفاظ على الجسم بشكل عام والبنية العظمية بشكل خاص حيث تعمل على: "توفير العناصر الغذائية اللازمة للجسم يوميًا مثل الكالسيوم والبوتاسيوم مما يجعلها مكمل غذائي رائع.



تنظيف الجسم من الدخل، تسهيل عملية الهضم لعدم الحاجة إلى هضم المكونات الصلبة للفواكه.

تحسين الصحة الادراكية بشكل عام، ترطيب الجسم، وتعزيز مضادات الأكسدة لتحسين العمليات الحيوية بالجسم، إنقاص الوزن، الوقاية من الأمراض".