بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف القتال في السودان

أطلق البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، نداء من أجل وقف الصدامات المسلحة في السودان، وأعرب عن قربه من الشعب الأوكراني المعذب، مذكراً بأن العالم يحتفل هذا الأحد باليوم العالمي للاتصالات الاجتماعية.

قال البابا فرنسيس: “أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، إنه أمر حزين، فبعد شهر على اندلاع أعمال العنف في السودان ما يزال الوضع خطيرا. وإذ أشجع الاتفاقات الجزئية التي تم التوصل إليها لغاية الآن، أطلق نداء من القلب من أجل إلقاء السلاح وأطلب من الجماعة الدولية ألا توفر أي جهد من أجل تغليب الحوار والتخفيف من معاناة السكان. أرجوكم، دعونا لا نعتاد على الصراعات والعنف، دعونا لا نعتاد على الحرب، من فضلكم. وما نزال قريبين من الشعب الأوكراني المعذب”.

أضاف: "يُحتفل اليوم باليوم العالمي للاتصالات الاجتماعية حول موضوع "التكلّم من القلب"، إن القلب هو الذي يدفعنا نحو تواصل منفتح ومضياف. أحيي الصحفيين والعاملين في مجال الاتصالات، الحاضرين هنا وأشكرهم على عملهم وأتمنى أن يبقى دائماً في خدمة الحقيقة والخير العام. لنصفق لجميع الصحفيين".

تابع بابا الفاتيكان قائلا: "اليوم يبدأ أسبوع "كن مسبحا"، أشكر الدائرة المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة والعديد من المنظمات التي انضمت إلى المبادرة، وأدعو الجميع إلى التعاون في الاعتناء ببيتنا المشترك. ثمة حاجة كبيرة للجمع بين الكفاءات والإبداع. هذا ما تذكرنا به الكوارث الأخيرة، شأن الفيضانات التي ضربت إقليم إيميليا رومانيا خلال الأيام الماضية. وأعبر مجددا عن قربي من سكان الإقليم".

وبعد أن أشار البابا إلى أنه سيُوزع في الساحة الفاتيكانية كتيب "كن مسبحا" الذي أعدته الدائرة الفاتيكانية بالتعاون مع المعهد البيئي في ستوكهولم، وجه تحياته إلى المؤمنين القادمين من روما وإيطاليا وبلدان أخرى وتمنى للجميع أحداً سعيداً، وطلب منهم أن يصلوا من أجله.