رئيس مياه دمياط يتفقد محطات الصرف الصحي

قام اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط، بجولة ميدانية مفاجأة لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بمركز خدمة عملاء كفر سعد ليصبح مركز يليق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم تنفيذها بمركز كفر سعد وتوابعها.

وقام “شاهين” بجولات ميدانية مستمرة استهدفت المرور علي عدد من المحطات لتفقد حالة العمل وانتظام أعمال التشغيل وذلك تضمن محطة صرف صحي طبل تحت التشغيل والتي قد سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022/2023م ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وأوضح أن المحطة تقع على مساحة ١١٠٠م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٠٠م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من ٥٠٠٠ نسمة، وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع، أحواض تهوية ترسيب نهائى، كلور.

تلي ذلك زيارة لأعمال رفع كفاءة محطة صرف صحي عزبة البرج، شدد خلالها ضرورة الإلتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد.

وصرح اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، أن الشركة لا تدخر جهد في سبيل الوصول بتغطية الصرف الصحي لجميع المناطق المحرومة بالمحافظة ومد شبكات الصرف الصحي بها، وأن رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 100% داخل المحافظة إنما هو هدف استراتيجي يتم العمل عليه من خلال الخطط المتتالية.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه دمياط وممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والشركة القابضة للمياه، انتظام أعمال التشغيل بمحطة صرف صحي طبل والتي قد سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022/2023م ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط حيث أن المحطة تقع على مساحة ١١٠٠م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٠٠م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من ٥٠٠٠ نسمة، وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع،أحواض تهوية ترسيب نهائي، كلور جاءت تلك الزيارة بعد زيارة اللواء أحمد ماهررئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.