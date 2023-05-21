الإحصاء: 10.5٪ زيادة فى قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد، نشرة "العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2022 " وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامى ( 2021 ، 2022 ).

من أهم المؤشرات أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة بلغت 2.3 مليار دولار عام 2022 وتمثل 4.5% من صادرات مصـر للعالـم مقابل 2.5 مليار دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 9.1 ٪.

جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بنسبـة 57.9 % مـن إجمالــى الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1.3 مليار دولار عــام 2022 مقابــل 1.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5 ٪.

وأشار الجهاز إلى أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 6.8 مليار دولار عام 2022 وتمثل 7.2 % مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 6.4 مليار دولار عام 2021 بنسبـة زيادة قدرها 5.9 %.

و جاءت الواردات من حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 33.6 % من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 2.3 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.7 مليار دولار عام 2021 بنسبه زيـادة قدرهــا 33.9 ٪.