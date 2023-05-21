فتح باب التسجيل في دورة الدراسات الحرة بقصر ثقافة السينما

ينظم قصر ثقافة السينما، دورة دراسات سينمائية حرة، تتضمن محاضرات في فنون السينما في مجالات السيناريو، والتصوير، والإخراج، والديكور، والرسوم المتحركة، بالإضافة لعقد ندوات ثقافية ولقاءات نقدية يقدم الدارسون خلالها أبحاثا تعكس مدى استفادتهم من المادة العلمية.

وأعلن القصر فتح باب التسجيل بالدورة اعتبارا من مايو الجاري وحتى موعد انعقادها والمقرر أن تبدأ في يوليو المقبل.

يحاضر في الدورة نخبة من الأساتذة المتخصصين في فنون السينما المشار إليها منهم الدكتور أشرف محمد، والدكتورة مروة عزب، والدكتور خالد بهجت، وأحمد البدري، وفخر الدين نجيدة، ويسرى المناديلي، والدكتور حسين بكر، وحسام المحفوظي، وزايد نايف، والمخرج أشرف فايق، وعادل عوض، والدكتور ضياء الدين جابر وغيرهم.

كما أعلن القصر عن فتح باب التسجيل في دورة دراسات سينمائية في مبادئ التمثيل السينمائي والمسرحي، التي تبدأ اعتبارا من يوليو المقبل أيضا، تدريب المخرج تامر الجزار.

تقام فعاليات الدورات التدريبية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وينظمها قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، في ضوء اهتمام قصور الثقافة بنشر الثقافة السينمائية، عبر الاستعانة بالأساتذة والمتخصصين في هذا المجال.