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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قرار لجنة الزمالك الفنية بشأن استمرار أوسوريو

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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أكد مصدر بنادي الزمالك، أن اللجنة الفنية بالنادي التى يترأسها أمير مرتضي منصور، وتضم إسماعيل يوسف وأحمد حسام ميدو وبعض رموز الزمالك كأعضاء، يرفضون التسرع في الحكم على مدرب الفريق الأول خوان كارلوس أوسوريو، أو اتخاذ قرار بإقالته حاليا.

أضاف المصدر في تصريح خاص اليوم الأحد، أن الكولومبي أوسوريو قاد الزمالك حتى الآن في خمس مباريات فقط، وأن اللجنة الفنية ستمنحه الفرصة كاملة حتى نهاية الموسم ثم ستحدد مصيره بالاستمرار أو الرحيل وفقا لما قدمه مع الفريق .

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد استعداداته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويسافر فريق الزمالك عقب المران المسائي الليلة إلى مدينة السويس، للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الداخلية .

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  بقيادى مدربه الكولومبي أوسوريو مع فريق الداخلية غدا الاثنين في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة الداخلية في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة وذلك من خوض 27 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات.

أما فريق الداخلية فيأتي في المركز السادس عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 27 نقطة.

الزمالك أمير مرتضي منصور أحمد حسام ميدو خوان كارلوس أوسوريو