بالصور.. تامر حسني يوجه رسالة لدينا الشربيني: نورت فيلمك "تاج"

كشف الفنان تامر حسني عن أول صور من كواليس فيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وظهر خلال الصور حالة من السعادة و الحب بين النجمين، و بصحبة المخرجة سارة توفيق.

ونشر تامر حسني عدد من الصور عبر حساباته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا و علق عليها قائلا: النجمه الجميله دينا الشربيني نورتي فيلمك (تاج) ويارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيره اللي كسرتي بيها الدنيا ،ربنا يكرمك و يكرمنا معاكي".

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

الجدير بالذكر ان الفنانة دينا الشربيني يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم :يوم 13" وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين ، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، والعمل بطولة دينا الشربيني، أحمد داود ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما حققت دينا الشربيني نجاحا كبير بمسلسل كامل العدد طوال فترة عرضه في موسم رمضان 2023، حيث تربع على تريند منصة شاهد رقم 1 من بداية حلقته الأولى حتى حلقته الأخيرة، ليحصد ردود أفعال إيجابية جماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي.

ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.