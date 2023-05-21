ما هي ورقة نبتة الانتحار؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟

هناك نبتة شديدة الخطورة تعرف بـ"ورقة نبتة الانتحار" فإذا لمسها الشخص تصيبه بمادة تؤثر على الأعصاب، ويبقى معك ألمها أشهرا طويلة، فالبعض يفضل الانتحار على تحمل الألم الشديد لذلك سميت بهذا الاسم للدلالة على خطورتها، وهي نبتة مثل أي نبتة أخرى قد تراها وتعجبك بلونها الأخضر الجميل لكنها قاتلة الملمس، وهذه النبتة لا تنمو إلا في أستراليا وتسمى نبتة الانتحار لأنها تدعو كل من لمسها للانتحار.

وبدأ كشف النبتة وسر انتحار الأشخاص في قرية اشتكى سكانها من حدوث وقائع انتحار بها وعندما تم فحص جثامين المنتحرين تبين ظهور علامات زرقاء في أجسادهم كاملة إضافة إلى وجود مادة سامة وغريبة تموضعت في عروقهم وتركت بعض العلامات في المخ كذلك مما سبب لهم صداعا مزمنا، وعندما تم سؤال أهاليهم ردوا بأن أغلب هؤلاء الأشخاص تعامل مع هذه النبتة الغريبة التي تتواجد في الغابات، وأنهم فور لمسها تعالت صرخاتهم وأصابهم صداع حاد ومزمن، لكن الأطباء لم يتمكنوا من السيطرة على الألم مما جعلهم ينتحرون.

وهي نبتة أوراق توت ستينجر اللاذع وتتواجد في الأدغال، والغابات المطيرة في النصف الشمالي الشرقي من أستراليا وجزر الملوك وأندونيسيا، وتعرف هذه النبتة بانتشار الشعيرات التي تغطي أوراق النبتة وباقي أطرافها كما أنها تفرز سما عصبيا ينتقل في حالة لمسها، ويمكن أكل ثمارها إذا ما تمت إزالة الشعيرات من سطحها وهو أمر جد صعب بطبيعة الحال، ويعد هذا النبات من أوائل المستعمرين للغابات المطيرة، كما أن هذه النبتة لا تنبت إلا بوجود ضوء الشمس الكامل وبعد تحضير التربة واضطرابها، ورغم كون هذه النبتة منتشرة بشكل نسبي في ولاية كوينزلاند إلا أنها نادرة في مناطق الجنوب وتعتبر من الأصناف النباتية المهددة بالانقراض في نيو ساوث ويلز.

وبمجرد لمس الأوراق التي تغطى بالشعيرات يؤدي إلى الاحتراق الجلدي بواسطة الشعيرات السامة، ولدغتها تكون مؤلمة للغاية و قد تستمر لأيام أو لعدة شهور، وتظهر في المنطقة المصابة بقع حمراء صغيرة تتجمع فيما بينها لتشكل كتلة حمراء منتفخة، أما سمها فهو قاتل للبشر والحيوانات حتى الكبيرة منها، وفي غالب الأحيان هي لا تؤثر على الطيور والحشرات التي تتغذى على النباتات، وقد تم عزل مركب يحتوي على مجموعة غير معتادة بين الكربون والنيتروجين ما بين التريبتوفان والهيستامين وكان هو المسبب للألم لفترة طويلة في الجسم.

ولعلاج سمية هذه النبتة يجب تعريض المنطقة المصابة لحامض الهيدروكلوريك المخفف ومن ثم إزالة الشعر من خلال الشمع الذي يستعمل في ذلك، والجدير بالذكر انه تم تسجيل حالا انتحار بين البشر وكذا الحيوانات التي تعرضت للسعة هذه النبتة، حيث انتحر حصان بقفزه من أعلى جرف شاهق، كما قام أحد الضباط بإطلاق النار على نفسه لينتحر بعد أن تعرض للسعة النبتة، ويقول أحد الضحايا الذي شعر بألم النبتة أنه قضى في المستشفى 3 أسابيع كاملة كان فيها يتقلب كالحية التي قطع رأسها.