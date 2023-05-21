ضمن مبادرة "أملك في عملك".. تدريب 360 شابًا وفتاة بإسنا وأرمنت

واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تدريب الشباب للمهارات الريادية والشمول المالي، ضمن مبادرة أملك في عملك في قرى ومراكز المحافظة والتي تستهدف 3000 شاب وفتاة.

وقامت وحدة السكان بالأقصر، اليوم الأحد، بتدريب عدد ١٧٠ شاب وفتاة من قرى ومركز مدينة إسنا وذلك بقاعة الشبان المسلمين ببندر إسنا، بحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي المنسق العام لوحدة السكان عضو المجلس الإقليمي للسكان، وعرفة الرملي مدير المعاملات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، وهدير موسى وآلاء محمود أبو دوح ومحمد كمال مسئولي مبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع جمعية الخير والبركة.

كما تم تدريب عدد ١٩٠ شابا وفتاة من قرى مركز أرمنت، وذلك بقاعة الشبان المسلمين بأرمنت، بحضور العميد عادل السيد شرشر رئيس مدينة أرمنت، وعرفة الرملي مسئول جهاز تنمية المشروعات، وفاطمة بغدادي مدير مؤسسة المنارة والضحى، وحسام إبرهيم من بنك مصر فرع أرمنت، ومحمد أبوالمجد من إدارة التضامن الاجتماعي وعلى الشاذلي من إدارة الشباب والرياضة بأرمنت وراوية الأمير منسق مبادرة املك في عملك بأرمنت.

وتهدف مبادرة أملك في عملك إلى تدريب الشباب من أجل خلق فرص عمل وأفكار لمشروعات ريادية في جميع قرى ومراكز محافظة الأقصر، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ومبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري ومؤسسة المنارة والضحى وحاضنة الأعمال بالاقصر ورعاية بنك مصر إدارة الشمول المالي.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

المبادرة (1)

المبادرة (2)

المبادرة (3)

المبادرة (4)

المبادرة (5)