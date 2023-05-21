كيف تختلف الغواصة النووية عن الآخريات؟

هناك الكثير من أنواع الغواصات التي تعد ذات أهمية كبيرة في مجال البحار والمحيطات واصبحت تستخدم في أشياء متعددة وهناك سباق بين الدول في تنفيذ غواصات متطورة وامتلاك غواصات نووية بجانب الغواصات العادية، حيث تختلف الغواصة النووية عن الأنواع الأخرى في انها نوع من الغواصات تعمل بالطاقة النووية يزودها به مفاعل نووي داخلي.

يعطي محرك الطاقة النووية للغواصة العديد من المزايا، فعند مقارنة هذا النوع بالغواصات العاملة بالديزل، نجد ان العاملة بمفاعل نووي منها لا تحتاج إلى الهواء الذي تحتاجه ذوات محرك الديزل لتكوين الاحتراق الداخلي لتوليد طاقة الحركة الضرورية للمسيرة تحت الماء، وأنتجت الولايات المتحدة الأمريكية أول غواصة نووية عام 1954 م وعرفت باسم يو أس أس نوتيلوس.

والغواصات النووية الحديثة لا تحتاج لإعادة تزويدها بالوقود النووي طوال فترة عمرها المقدر بنحو 25 سنة، ومن مهام الغواصات النووية من نوع SSN حماية السفن الكبيرة مثل حاملات الطائرات أو حماية السفن الهجومية البرمائية (أمفيبية)، وكذلك تقوم بالهجوم على غواصات العدو وسفنه، والتجسس عليها وتجمع معلومات عن اختبارات تلك السفن وما عليها من أسلحة.