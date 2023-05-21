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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسي بدمشق

فيصل المقداد
فيصل المقداد
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تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، نسخة من أوراق اعتماد السفير محمد المهذبي، سفيرًا مفوضًا فوق العادة للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.
نقلت ذلك وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد وفقا لبيان وزارة الخارجية السورية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلّم يوم 27 أبريل الماضي أوراق اعتماد محمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى سوريا لينهي بذلك سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسية والتي امتدت لأكثر من 11 عاما.

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