"رؤى المدينة" ترفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة 30 مليون حاج ومعتمر بالمدينة المنورة بحلول 2030

تسعى شركة "رؤى المدينة" القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة المعنية بالتطوير العقاري في المدينة المنورة، إلى رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون زائر بحلول عام 2030، الأمر الذي يعكس حرص المملكة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة بوصفها وجهة إسلامية وثقافية عصرية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مشروع "رؤى المدينة" يعتمد على آليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز سبل الراحة والرفاهية لزوار المدينة المنورة، ويُعتبر من المشاريع الرائدة في المنطقة بل من أكبرها على الإطلاق، حيث يقدم 47 ألف غرفة فندقية بسعة 149 ألف زائر في اليوم الواحد، وسيوفر أكثر من 93 ألف وظيفة.

ونوهت بتوقيع "رؤى المدينة" لاتفاقية لتصميم مشروع قرية الحضارة الإسلامية التي تمتد على مساحة 226 ألف متر مربع بهدف إظهار الثقافة الإسلامية بحضاراتها المختلفة وكيف أثر الإسلام إيجابيًا على شعوب العالم الإسلامي بحيث تقدم هذه القرية تجربة زيارة متميزة ومتنوعة بين 8 حضارات من مختلف مناطق العالم الإسلامي، وتضم المتاحف والمتاجر والترفيه التعليمي والمطاعم والمناظر الطبيعية.

كما وقعت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية بهدف إضافة وحدات فندقية وإضافة علامات تجارية عالمية للمشروع، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.