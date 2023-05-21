تعرف على أنواع الذهب وطرق فحصه

الذهب من المعادن الثمينة التي يحب الكثير من الناس اقتنائها سواء حبا فيها او من اجل الحفاظ على قيمة المال وحفظ اموالهم على هيئة ذهب، وهناك أنواع متعددة من الذهب لذلك يختلف سعر كل نوع على حسب نقاءه، فهناك الذهب الخالص وهو ذهب نقي 100%، ويعرف أيضا بإسم ذهب عيار 24 قيراط المعروف بلونه الأصفر المشع، ولطبيعته الهشة يعتبر الذهب الخالص غير عملي.



أما سبائك الذهب الأصفر هي ذهب خالص يقارب (58%) مخلوط مع معادن أخرى كالزنك والفضة ما يقارب(42%)، وهي عملية أكثر من الذهب الخالص، وتعد سبائك الذهب الأصفر أكثر تكلفة من الذهب الخالص، وتتميز المجوهرات المصنوعة من سبائك الذهب بالختم الذي يميز كل قطعة عن غيرها، وهذا الختم هو علامة الجودة والتميز.



ومن أنواع سبائك الذهب الملون الأكثر شيوعا الذهب الأبيض والذهب الوردي، ويتم تميز الذهب الحقيقي من المغشوش اولا بفحص الذهب بالنار حيث يقوم بتعريض قطعة ذهبية للنار إذا ظلت كما هي دون تغيير فهي ذهب خالص، أما إذا تغير لونها فليست ذهبية، والطريقة الثانية هي فحص الذهب بالسيراميك حيث يتم ذلك بتمرير القطعة الذهبية على قطعة سيراميك غير مطلي، فإذا تكون خط لونه ذهبي فإن الذهب حقيقي، أما إذا تكون خط لونه أسود فالذهب مغشوش.



والطريقة الثالثة هي فحص الذهب بالمغناطيس إن معدن الذهب لا ينجذب للمغناطيس، ضع قطعة معدنية بجوار مغناطيس قوي، فإذا انجذبت إليه فهي ليست ذهب حقيقي، وإذا لم تنجذب إليه فهي ذهب حقيقي، أما الطريقة الرابعة فهي فحص الذهب من خلال الكثافة، فكثافة معدن الذهب تكون مرتفعة بالمقارنة مع المعادن الأخرى، والذهب النقي الخالص كثافته تكون (19.3 غ/سم3)، وعليه فعند قياس كثافة القطعة الذهبية فإذا ما كانت مرتفعة فهي ذهب، وكلما إرتفعت الكثافة كلما كان الذهب نقيا.

وهناك طريقة سادسة بفحص الذهب بحمض النيتريك حيث يقوم بإضافة قطرة صغيرة من حمض النيتريك على قطعة الذهب، فإذا تكون لون أبيض فذلك يدل على أن القطعة من فضة مطلية بالذهب، وإذا تكون لون أخضر تكون قطعة من معدن ما مطلية بالذهب، وإذا لم يتكون أي لون تكون القطعة من معادن الذهب الخالص، وتحسب كتلة الذهب بالقيراط، حيث يساوي القيراط الواحد 200 ملغ، أو بعبارة أخرى فإن الغرام الواحد يساوي 5 قراريط.



ومن أنواع عيارات الذهب:

-عيار 24 قيراط نسبة نقاوته 99.99%.

-عيار 22 قيراط نسبة نقاوته 91.67%.

-عيار 18 قيراط نسبة نقاوة 75%.

-عيار 14 قيراط ونسبة نقاوته 58.3%.

-عيار 12 قيراط ونسبة نقاوته 50%.



ويكون نقاء الذهب على حسب إرتفاع العيار، بحيث يعد أنقى أنواع الذهب هو الذهب عيار 24 قيراط

والأقل نقاء هو الذهب عيار 12 قيراط، ويبدأ الرديء في النقاء من قيراط 12 حتى الوصول إلى الأعلى نقاء وهو عيار 24 قيراط، ويعتبر الذهب مغشوشا إذا كان نقاؤه يقل عن 12 قيراط، ويحتوي جسم الإنسان على نسبة 0.2 ملغ، من الذهب وتتوافر في الدم.