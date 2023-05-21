وزيرة التضامن.. ومرضى الفشل الكلوي

الأحد 21/مايو/2023 - 04:25 م

رسالة من آلاف المرضى الذين يعانون من مرض الفشل الكلوي المزمن، ويضطرون للقيام بعملية الغسيل الكلوي لنحو ثلاثة مرات أسبوعيًا، ويعانون الأمرَّيْن أرسلها إلى وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.

أنقل إليكم يا وزيرة التضامن عبر مقالي هذا أوجاع وآلام مرضى الفشل الكلوي، سائلين المولى عز وجل أن يعفو عنا وعنهم، فتلك الفئة من أصحاب مرضى الفشل الكلوي، لهم أحقية ضمن الفئة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة الـ5%، وتوفير الرعاية والاهتمام بهم، وهُمْ بحاجة للنظر إليهم بعين الشفقة والرحمة، في ظل معاناتهم الأسبوعية.

أنقل إليكِ ذلك، باعتباري واحدًا منهم ونعاني معاناة شديدة؛ وذلك للعمل على توفير كافة مطالبنا المشروعة، وبخاصة أننا نعانى أيضًا من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومنا من يعانى من الفشل الكبدي الوبائي، حيث نعاني الأمرين عند الذهاب للمستشفى للقيام بعملية الغسيل، والعودة مرة أخرى للمنزل.

أوجه إليكِ عبر ذلك المقال صرخة الآلاف من مرضى الغسيل الكلوي الذين يطلبون منك الموافقة، على ضمهم باعتبار هذه الفئة المريضة مرضًا مزمنًا، ضمن عجز فئة الـ5% ولهم جميع المستحقات.

وأرسل استغاثة إلى الرئيس، عبد الفتاح السيسي الذي عودنا على المبادرات الصحية الهائلة والتي تخدم الآلاف، النظر بعين الاعتبار والاهتمام، إلى مرضى الفشل الكلوي، وتوفير الدواء لهم، حيث يعانون من الأسعار الباهظة لسعر الدواء، وكافة المستلزمات الطبية، والجلسات الأسبوعية تحتاج إلى تحاليل وإشاعات في ظل ارتفاع الأسعار وضيق ذات اليد.

وختاما: نعلم تمامًا حجم المسؤوليات، وهذا مطلَب إنساني الآلاف من مرضى الفشل الكلوي، عافاكم الله منه.. نرجو الاهتمام... هذه رسالتي ورسالة الآلاف من زملائي من مرضى الفشل الكلوي، ونعلم تمامًا ونُقدِّر حجم العطاء في مجال الصحة.