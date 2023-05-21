تأكد إصابة محمود الونش بقطع جزئي في الرباط الصليبي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشخيص الخاص بإصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

وأكد أسامة في تصريحات صحفية، أن الأشعة أثبتت إصابة "الونش" عبارة عن قطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسرى.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن اللاعب سيتم إجراء الجراحة له في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الأوراق الخاصة بالسفر .

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الإجراء الطبي الذي سيتم مع إصابة "الونش"، يتم تحديده أثناء إجراء الجراحة، وفقا لما هو متبع في مثل هذة الإصابات.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأحد، استعداداته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويسافر فريق الزمالك عقب المران المسائي الليلة إلى مدينة السويس، للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الداخلية .

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادى مدربه الكولومبي أوسوريو مع فريق الداخلية غدا الاثنين في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي الزمالك قبل مواجهة الداخلية في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة وذلك من خوض 27 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات.

أما فريق الداخلية فيأتي في المركز السادس عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 27 نقطة.