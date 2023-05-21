توريد 6503 أطنان أقماح لصوامع الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية اليوم الأحد، بالدور الذي تقوم به مديريتا الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين . موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 6503 أطنان و236 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 464643 طنا و860 كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلي أن يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو الآتي:

175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر.

210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

في سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 375059 فدان حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدان . لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد.

وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.