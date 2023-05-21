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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير العدل الروسي يعلق على عقوبة حارق القرآن الكريم في فولجوجراد

وزير العدل الروسي
وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو
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علق وزير العدل الروسي، قسطنطين تشويتشينكو، اليوم الأحد، على عقوبة المجرم الذي اعترف بحرق نسخة القرآن الكريم أمام مسجد في فولجوجراد.

وقال تشويتشينكو: إن الشخص الذي اعترف بحرق القرآن بأمر من المخابرات الأوكرانية، يجب أن يقضي عقوبته بعد صدور الحكم في سجن بمنطقة روسية تقطنها أغلبية مسلمة".

وأضاف الوزير، أن "تواجد المتهم بعد صدور الحكم القضائي بحقه، في سجن بمنطقة روسية تقطنها أغلبية مسلمة، سيعلمه كيف يجب احترام الأديان وعدم المس بالمشاعر الدينية للمؤمنين في بلدنا متعدد القوميات والأديان".

وشدد الوزير على أن المتهم، ارتكب عملا عاما قصد فيه إهانة المشاعر الدينية للمؤمنين، وكان خلال ذلك على مقربة من المسجد الكبير في فولجوجراد، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي” الروسية.

في 19 مايو، ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه رجل وهو يحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في منطقة فولجوجراد الروسية، وعلى إثر ذلك فتحت لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية بتهمة إهانة مشاعر المؤمنين.

في اليوم التالي، تم اعتقال المجرم واتضح أنه أحد السكان المحليين الذي اعترف أثناء الاستجواب أنه فعل ذلك بأمر من المخابرات الأوكرانية مقابل عشرة آلاف روبل.

وبقرار من رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريكين، تم تسليم الملف لمديرية التحقيق في الشيشان لمواصلة التحقيق في هذه القضية.

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