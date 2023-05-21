الحوار الوطني.. ممثل حزب المحافظين: أولى خطوات الإصلاح تبدأ بإعادة الاعتبار للحياة السياسية

أكد مجدي حمدان، ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني، أنه لا يوجد حياة سياسية بلا أحزاب سياسية حقيقية، ولا يوجد أحزاب بلا آليات مرنة لتداول السلطة، مشيرًا إلى أن دعم الأحزاب وتقويتها ضرورة مهمة للاستقرار السياسي للدولة المصرية.

وشدد حمدان في كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، على ضرورة تغيير المكون الأساسي للجنة شئون الأحزاب بما يضمن تمثيل حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني، وكذلك ضرورة التمثيل الحزبي المتنوع بالبرلمان، منوهًا أن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بإعادة الاعتبار للحياة السياسية وتوسيع المشاركة بين الجماعة الوطنية.

وتابع، أن الأحزاب المدنية والديمقراطية تطلب تنفيذًا عمليًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح مسجوني الرأي.