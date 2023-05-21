ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 4 أشخاص بينهم سيدة بتهمة حيازة المخدرات بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص من بينهم سيدة لحيازتهم مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد.

والقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بينهما سيدة وبحوزتهم هيروين واستروكس واقراص مخدرة .

تعود البداية عندما تم ضبط ( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبحوزته (عدد 1010 قرص مخدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" – هاتف محمول).

كما تم  ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته ( كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض – مكواة شعر – كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة – ميزان حساس - هاتف محمول).

ونجحت أجهزة الأمن فى  ضبط (أحد الأشخاص – وسيدة "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكياس البلاستيكية اكياس البلاستيك أقراص مخدرة الهواتف المحمولة النيابة العامة ة قسم شرطة المرج ة قسم شرطة السلام دائرة قسم شرطة المرج ضبط أحد الأشخاص سلاح أبيض مطواه قسم شرطة المطرية كمية من مخدر الهيروين قسم شرطة المرج قسم شرطة السلام