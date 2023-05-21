حبس 4 أشخاص بينهم سيدة بتهمة حيازة المخدرات بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص من بينهم سيدة لحيازتهم مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد.

والقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بينهما سيدة وبحوزتهم هيروين واستروكس واقراص مخدرة .

تعود البداية عندما تم ضبط ( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبحوزته (عدد 1010 قرص مخدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" – هاتف محمول).

كما تم ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته ( كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض – مكواة شعر – كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة – ميزان حساس - هاتف محمول).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (أحد الأشخاص – وسيدة "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.