الحوار الوطني| "المصري الاجتماعي": ضرورة الإفراج عن المحجوزين على ذمة قضايا سياسية

أعلن أيمن ريان، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، تضامنه مع زملاء الحركة المدنية في سرعة الإفراج عن المحجوزين على ذمة قضايا رأي، وقضايا سياسية.

وأضاف ريان، خلال كلمته بجلسة قانون المجالس الشعبية المحلية للحوار الوطني، اليوم الأحد: “دعونا نتفق أننا أمام لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الأمة المصرية، بما نعيشه الآن من حدث جلل لم يحدث في تاريخ مصر، والذي اعتبره قبس من نور في بحر الظلمات، حيث إننا نحمل على كاهلنا مسؤولية وأمانة وآمال وأحلام وطموحات الشعب المصري العظيم”.

وأوضح عضو الهيئة العليا للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، أن الشعب المصري ينتظر الكثير والكثير من هذا الحدث الجلل، ويعول على ما سوف ينتج عنه، وما سوف يلمسه من نتائج تعود عليه بالنفع والخير، لأن مصداقية الحوار الوطني بالنسبة للشعب المصري تكمن في تنفيذ ما سوف يصدر منه من قرارات تمس حياته اليومية، ومستقبله.

وتابع: “إننا كحركة مدنية تتكون من أحزاب سياسية معارضة تعتبر جزء من النظام وليست ضده، لكن أهميتها تكمن في تقويمه وتقديم العون والمساعدة للمحافظة على الدولة المصرية ومؤسساتها”.

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