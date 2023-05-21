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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحوار الوطني.. حزب الدستور: الأحزاب السياسية سلطة تأسيسية لـ"التشريعية والتنفيذية"

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني
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قال الدكتور أحمد بيومي، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إن الأحزاب السياسية هي أحد الفواعل السياسية في تهيئة كوادر تشترك في بناء السلطتين التشريعية والتنفيذية، معتبرها السلطة التأسيسية لكلتا السلطتين.

وطالب خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية، بتفعيل 3 نقاط مهمة في عمل المشرع لقانون الأحزاب السياسية، وهي "حق الاشتباك الإبجابي للأحزاب السياسية مع العمل الطلابي والنقابي"، "الدعم"، لافتًا إلى النقطة الثالثة "اعتماد وتأشير المناصب العليا للأحزاب السياسية".

وتابع: "هناك ضرورة قصوى لقانون أحزاب جديد، بدون التزام ضمني، بمؤسسات الدولة والأحزاب السياسية أن يكون أثره محدودًا على الواقع".

وواصل: "على مؤسسات الدولة عدم التضييق على العمل السياسي، فتصبح "ديكور"، وعلى الأحزاب الساسية نفسها ألا تسمح بأن تكون نافذة لطموحات شخصية، أو أماكن لإلقاء شعارات تزايد على آلام المواطن".

https://www.youtube.com/live/VVZTbXW7i9c?feature=share

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