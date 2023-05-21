محافظ مطروح: خطوط سير جديدة بمشروع نقل الركاب

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، على إضافة خطوط سير جديدة بعدد من مناطق المحافظة بمشروع نقل الركاب ودخولها خدمة نقل الركاب للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع المهندس محمد القط مدير مشروع نقل الركاب بمطروح، حيث تم الموافقة على تشغيل خط مرسى مطروح لقرى البنجر بمدينة الحمام، وكذلك إضافة خطوط داخلية بمدينة العلمين، كذلك الموافقة على تشغيل خطوط لخدمة أهالي مطروح والمصطافين داخل مدينة مرسى مطروح، ومنها خط عجيبة صيفا، وخط وشارع المطار وجمال عبد الناصر ، وخط الإمام مالك، وخط زاوية ام الرخم ،كذلك تشغيل خط الكورنيش باب البحر البوسيت.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه جارٍ الإعداد من خلال مشروع نقل الركاب وإدارة المرور ومباحث المرور ومجلس مدينة مرسي مطروح، لإنشاء موقف حضارى جديد سيارات الخطوط الداخلية والخارجية بمطروح، بمنطقة الكيلو ١٠ الطريق الدولى الساحلى مطروح اسكندرية، مع الاستفادة من موقع موقف الركاب الحالي بمنطقة الكيلو ٢ لخدمة الصالح العام وأهالي المحافظة.