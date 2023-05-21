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الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق المعرض الخيري الثاني بتكنولوجيا جامعة حلوان

معرض بجامعة حلوان
معرض بجامعة حلوان
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 نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم  حلوان معرض ملابس بأسعار رمزية للطلاب والموظفين بالكلية ، وذلك برعاية  برعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان واشراف الدكتور السيد الموشي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

وأوضح عميد الكلية أن هذه المعارض من شأنها تعزيز التكافل الاجتماعي وروح الانتماء وحب الغير بين فئات المجتمع وأنها  تسهم في مساعدة طلاب وطالبات الكلية  في مختلف الفرق الدراسية ، موجها الشكر لكل من أسهم في سبيل إعداد وتجهيز هذا المعرض  الخيري ، كما قال  الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب وكيل الكلية لشئون الطلاب ان هذه المعارض فرصة جيدة لتدريب الطلاب علي المشاركة المجتمعية وتضفي نوع من البهجه والسرور لدي الطلاب.

جامعة حلوان معرض خيري