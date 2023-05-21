ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"الشيوخ" يحيل دراسة استراتيجية مستقبل صناعة الدواء في مصر لرئيس الجمهورية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى، إلى رئيس الجمهورية، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى.

ووجه رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة ضبط الصياغة النهائية للتقرير قبل إرسالها لرئيس الجمهورية.
 

الشيوخ صناعة الدواء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق