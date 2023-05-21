"الشيوخ" يحيل دراسة استراتيجية مستقبل صناعة الدواء في مصر لرئيس الجمهورية

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى، إلى رئيس الجمهورية، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى.

ووجه رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة ضبط الصياغة النهائية للتقرير قبل إرسالها لرئيس الجمهورية.

