أبرزها سرعة إصدار قانون المجالس المحلية.. تعرف على توصيات لجنة المحليات في الحوار الوطني

عقدت لجنة المحليات في الحوار الوطني أولى جلساتها اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات، وعلاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات.

وجاءت أبرز توصيات لجنة المحليات فى أولى جلساتها، كالتالي: