أبرزها سرعة إصدار قانون المجالس المحلية.. تعرف على توصيات لجنة المحليات في الحوار الوطني

عقدت لجنة المحليات في الحوار الوطني أولى جلساتها اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات، وعلاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات.
وجاءت أبرز توصيات لجنة المحليات فى أولى جلساتها، كالتالي:
- قانون المجالس له أولوية دستورية
- المحليات عصب الدولة
- تسريع إصدار قانون المجالس المحلية الشعبية
- التزام النظام الانتخابي وهو النظام الأغلبية 50%
- نصف أعضاء المجلس من العمال
- يوجد خلل كبير في الإدارة المحلية لعدم وجود مجلس محلي
- لا إصلاح بدون إصلاح الإدارة المحلية
- تفعيل اللامركزية
- الحد من الهيئات العامة المستقلة
- لا يمكن نقض الدستور
- المحافظة وحدة محلية
- المحافظ الذي يتمتع بمهارات سياسية لا يخشى من الاستجواب
- يوجد تفاوت بين القوائم النسبة والقوائم المطلقة
- إصدار قانون موحد شامل لقانون المجالس المحلية.
- إصلاح إمكانيات الإدارات المحلية
- نظام القائمة المطلقة مع النظام الفردي لإعطاء فرصة كبيرة للجميع
- دعم دور الشباب
- تفعيل دور الحكماء لمراقبة الأداء لعدم وجود انحراف
- وضع مكافأة مناسبة للعاملين لعدم التأثير في العمل
- المحافظ ملزم بتقديم خطة عمله
- انضمام المدن العمرانية الجديدة إلى المحليات.