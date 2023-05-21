السجن 3 سنوات لـ7 متهمين بتهمة التشاجر بالأسلحة النارية وقتل بائع في المطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإدانتهم بالمشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة المطرية ما أسفر عن مقتل بائع.

صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل عزير إبراهيم، وعضوية المستشارين طه إبراهيم وإبراهيم فهمى وطلبة فوزى وأمانة سر محمد الغلبان.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين بفرض إتاوة على عدد من الأشخاص وحينما رفضوا دفعها حدثت مشاجرة بينهم ما أسفر عن مقتل بائع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أصحاب محلات وبعض الأشخاص، بسبب فرض الإتاوة أسفرت عن مقتل بائع بطيخ.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن مشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب قيام أحد طرفي المشاجرة بتوبيخ سيدة بسبب شراء العيش من الفرن الذى يملكه الطرف الأخر.