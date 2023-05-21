"حقوق الإنسان والمواطنة": قانون الأحزاب السياسية الحالي كافٍ ووافٍ

قال المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 سنة 1979 نشأ في مناخ سياسي ضيق، وما أجرى عليه من تعديل في 2011 كان في ظروف استثنائية.

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: “نحن نرى ألا هناك داعٍ لتغيير قانون الأحزاب السياسية، كل لائحة داخلية لأي حزب هي قانونه، ويحق لأيمؤتمر عام داخل الحزب تغيير اللائحة طبقًا لحاجته".

وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: "القانون الحالي كافٍ ووافٍ، ويجوز تعديل اللوائح الداخلية فقط".

وشدد التهامي،على تنفيذ الحكومة وصية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الدولة على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية، لتكون هناك حياة حزبية فاعلة تُرضي رجل الشارع.

https://www.youtube.com/live/VVZTbXW7i9c?feature=share