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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نريد الخلاص من الحرب.. زيلينسكي يعرض الحل الأوكراني الصعب لإحلال السلام

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني زيلينسكي
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عرض فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، الحل الأوكراني الصعب لإحلال السلام، قائلًا "على الجميع حول العالم احترام الحدود المرسومة بين الدول".

وتابع زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليابان، أن أوكرانيا تعرض الخلاص من الحرب وبالتالي علينا الاتحاد، لأن روسيا دولة عدائية في العالم الإطاحة بها، وعن إخراجها من الأراضي الأوكرانية سنتمكن من التمتع بالسلام”.

وأشار إلى أن "أوكرانيا تمتلك ثقافات مختلفة، ولكن نريد جميعا الأمن لأنفسنا ولأطفالنا، وفي حالة بقاء هذه الحرب سيتحول كل شيء إلى رماد، وبالتالي يجب أن يبذل الجميع حول العالم كافة الجهود لكي يوقف هذه الحرب".

ونوه إلى أن "التهديد الأمني الروسي يؤدي إلى أزمات عالمية، فعلى الجميع حول العالم احترام الحدود المرسومة بين الدول والدفاع عن العدالة، وعلى الجميع أن يهتم بشأن الحقوق والحلم بالسلام علي أنه واجبه الإنساني".

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