رامى جمال لمتابعيه: "إيه رأيكوا لو مثلت؟"

نشر المطرب رامى جمال على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أحدث صور يشارك بها جمهوره .

وعلق على الصور"إيه رأيكوا لو مثلت" ، وإعتاد رامى جمال مشاركة جمهوره الفترة الأخيرة فى تفاصيل أعماله .

يشار أن الفنان رامى جمال قد نشر منذ أيام لجمهوره منشور ليختاروا معه نوعية أغنيته القادمه من خلال التفاعل فى التعليقات .

وجاء فى المنشور "عاوزين الأغنية الجايه حب ولا دراما ولا فرفشه وصيف وكدزه، أقل من ألف إجابه هختار أنا، وأكتر من ألف والله إختياركم هيتنفذ" .

يذكر أن المطرب رامى جمال قد طرح منذ أيام آخر أغانيه "كلمة سلام" من كلمات الشاعر محمد جمعه، توزيع أدهم دهيمه، ميكس ماستر احمد حسام، والألحان رامى جمال .

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