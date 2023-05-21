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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رامى جمال لمتابعيه: "إيه رأيكوا لو مثلت؟"

رامي جمال
رامي جمال
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نشر المطرب رامى جمال على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أحدث صور يشارك بها جمهوره .

وعلق على الصور"إيه رأيكوا لو مثلت" ، وإعتاد رامى جمال مشاركة جمهوره الفترة الأخيرة فى تفاصيل أعماله .

يشار أن الفنان رامى جمال قد نشر منذ أيام لجمهوره منشور ليختاروا معه نوعية أغنيته القادمه من خلال التفاعل فى التعليقات .
وجاء فى المنشور "عاوزين الأغنية الجايه حب ولا دراما ولا فرفشه وصيف وكدزه، أقل من ألف إجابه هختار أنا، وأكتر من ألف والله إختياركم هيتنفذ" .

يذكر أن المطرب رامى جمال قد طرح منذ أيام آخر أغانيه "كلمة سلام" من كلمات الشاعر محمد جمعه، توزيع أدهم دهيمه، ميكس ماستر احمد حسام، والألحان رامى جمال .

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IMG_20230521_151416
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IMG_20230521_151404
رامي جمال كلمة سلام انستجرام الشاعر محمد جمعه اغانى صيف