بايدن يشيد بجهود طوكيو وسول لتحسين العلاقات الثنائية

الأحد 21/مايو/2023 - 03:10 م

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بجهود رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول، لتحسين العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء بايدن، اليوم /الأحد/، مع كيشيدا ويون، في مدينة هيروشيما اليابانية، على هامش قمة مجموعة السبع، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض الأمريكي.

وأثنى بايدن على كيشيدا ويون لعملهما الشجاع من أجل تحسين العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن "شراكتنا الثلاثية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ أقوى بسبب جهودهما".

وبحسب البيان، ناقش القادة كيفية الارتقاء بتعاونهم الثلاثي إلى آفاق جديدة، بما في ذلك التنسيق الجديد في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية غير المشروعة لكوريا الشمالية، والأمن الاقتصادي، واستراتيجيات كل منهم تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ.